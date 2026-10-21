Jalta II: Si Putin, Trump, dhe Xi synojnë të ndajnë botën midis tyre

Moska synon një marrëveshje mes tri superfuqive mbi sferat e ndikimit në botë
Presidenti rus Vladimir Putin po shqyrton mundësinë e organizimit të një takimi me Donald Trumpin dhe Xi Jinpingun muajin e ardhshëm, për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë.
Synimi i Kremlinit është arritja e një marrëveshjeje që përmbush kërkesat e Moskës dhe i jep fund konfliktit që vazhdon prej katër vitesh. Sipas burimeve të njohura me kontaktet diplomatike, propozimi është shqyrtuar në komunikimet mes tri fuqive.
Një takim i tillë do t’i mundësonte Putinit të shfrytëzonte afrimin e fundit me Shtëpinë e Bardhë, duke shtuar shqetësimet në Kiev dhe në disa kryeqytete perëndimore.
Mungesa e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe e përfaqësuesve evropianë do të krijonte një precedent të rëndësishëm politik. Ideja, sipas një ish-zyrtari të inteligjencës ruse, i është paraqitur Trump-it nga Putini gjatë një bisede telefonike më 9 tetor.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka konfirmuar se mundësia e takimit po shqyrtohet, megjithëse ende nuk ka një vendim përfundimtar dhe as një agjendë të përcaktuar. Ndërkaq nga Uashingtoni, është bërë e ditur se Trumpi nuk e ka miratuar ende propozimin.
Qyteti kinez Shenzhen është vendi i mundshëm i takimit. Sipas burimeve të cituara nga Wall Street Journal, takimi mund të zhvillohet në kuadër të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), që është planifikuar për 18-19 nëntor në Shenzhen.
Për Xi Jinping, një takim i tillë do të ishte mundësi për të forcuar rolin ndërkombëtar të Kinës dhe për ta paraqitur Pekinin si një aktor të aftë të ndërmjetësojë mes Moskës dhe Uashingtonit.
Burime të njohura me kontaktet dypalëshe thonë se Kina nuk do ta kundërshtonte takimin, nëse Trump do të pranonte të merrte pjesë. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë dhe ambasada kineze në Uashington nuk kanë dhënë komente zyrtare.
Sipas Yun Sun, drejtuese e programit për Kinën në institutin kërkimor Stimson Center, Pekini synon të njihet si një nga qendrat kryesore të vendimmarrjes globale dhe si një ndërmjetës i mundshëm mes dy fuqive rivale.
Nisma vjen në një moment kur marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Moskës shfaqin njëkohësisht shenja afrimi dhe tensioni. Trump ka arritur një marrëveshje për furnizimin e SHBA-së me naftë ruse, me synimin e deklaruar për të frenuar rritjen e çmimeve të karburanteve.
Kostot e larta të energjisë, po rëndojnë ekonominë amerikane dhe mund të ndikojnë në rezultatin e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit.
Gjithashtu, presidenti amerikan ka pezulluar zbatimin e shumicës së sanksioneve ndaj Moskës, të parashikuara nga një ligj dypartiak i miratuar nga Kongresi dhe i nënshkruar muajin e kaluar.
Vendimi ka shkaktuar kritika edhe brenda kampit republikan. Megjithatë, ekspertët e sektorit energjetik vlerësojnë se furnizimet ruse nuk janë të mjaftueshme për të ndryshuar ndjeshëm tregun. Ata ia atribuojnë kryesisht luftës me Iranin presionin e tanishëm mbi çmimet e karburanteve.
Në të njëjtën kohë, Trump ka shtuar kritikat ndaj Zelenskyt. Pas një sulmi ukrainas ndaj një terminali nafte në Shën Petersburg, qyteti i lindjes së Putinit, presidenti amerikan e akuzoi Kievin se po godet rafineritë ruse dhe vuri në dyshim gatishmërinë e Zelenskyt për t’i dhënë fund luftës.
Trump i ka kërkuar gjithashtu Ukrainës të ndalojë sulmet ndaj objekteve energjetike ruse, ndërsa përpjekjet diplomatike amerikane për një armëpushim vazhdojnë të përballen me pengesa.
Për Kremlinin, një takim mes tri fuqive do të kishte domethënie shumë më të madhe sesa zgjidhja e konfliktit në Ukrainë. Putini synon prej kohësh rikthimin e Rusisë si një nga qendrat kryesore të pushtetit global.
Sipas ish-zyrtarit të inteligjencës ruse, ambicia e presidentit rus është një marrëveshje që për nga simbolika, të kujtojë konferencën e Jaltës të vitit 1945, kur fuqitë fituese të Luftës së Dytë Botërore diskutuan rendin e pasluftës dhe ndarjen e zonave të ndikimit.
Një marrëveshje e tillë mbetet e vështirë për t’u realizuar, por edhe një fotografi e Trumpit, Putinit dhe Xi Jinpingut duke diskutuar të ardhmen e një vendi në luftë do të kishte pasoja të rëndësishme politike.
Përjashtimi i Evropës do të ishte veçanërisht shqetësues për kryeqytetet evropiane, të cilat druajnë se vendimet për sigurinë e kontinentit mund të merren pa pjesëmarrjen e tyre. \tesheshi.com\