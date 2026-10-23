Jam autodidakt…, nga bindja se zhvillimi im nuk ka kufij!

Çdo ditë kam diçka të re për të mësuar.
Të jesh autodidakt do të thotë të jesh një individ me motivim të brendshëm që mëson në mënyrë të pavarur…, me iniciativën dhe përpjekjen tënde, pa u kushtëzuar nga një program formal arsimor.
Ky është një proces i pavarur që udhëhiqet nga kurioziteti i pastër, nevoja dhe pasioni për dituri.
Autodidaktizmi nuk do të thotë të mësosh pa trajnerë, mësues, libra apo burime të jashtme, por të marrësh përgjegjësinë e plotë për udhëtimin tënd drejt dijes.
Përmes kësaj rruge ne zhvillojmë:
* Mendimin kritik
* Pavarësinë intelektuale
* Vetëdisiplinën
* Kreativitetin
* Vetëbesimin
Autodidaktët nuk mësojnë për të marrë tituj apo diploma. Ata kuptojnë metodat e tyre të të mësuarit, njohin kufijtë e asaj që nuk dinë dhe e dinë saktësisht se çfarë duhet të përvetësojnë.
Nëse je autodidakt, ti nuk ua delegon të tjerëve përgjegjësinë për rritjen tënde.
Siç thotë edhe një shprehje e bukur:
‘Të dish shumë nuk është e njëjta gjë me të qenit i ditur.’
Prandaj, thuaj me krenari:
Formimi im nuk është vetëm ajo që kam mësuar, por edhe gjithçka që kam ende dëshirë të zbuloj.
‘Arsimi është ajo që mbetet pasi harrohet ajo që është mësuar në shkollë.’ – Albert Einstein
Autodidaktët e mbajnë mend gjatë atë që mësojnë, sepse zjarri i motivimit të tyre buron nga brenda.
Bëhu edhe ti autodidakt, merr përgjegjësinë e plotë për arsimimin dhe zhvillim tënd…
Vehbi Zeqiri