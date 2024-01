Japoni, dy avionë përplasen në pistën e aeroportit

Dy avionë u përplasën në një pistë aeroporti në Japoni, që shënon incidentin e dytë të tillë këtë muaj, transmeton Anadolu.

Transmetuesi publik raportoi se në aksident u përfshinë avioni i kompanisë Korean Air dhe Cathay Pacific me bazë në Hong Kong, që kishte pasagjerë në bord, ndërsa incidenti ndodhi në aeroportin New Chitose në Hokkaida.

Cathay Pacific tha se avioni i saj ishte “në tokë” me pasagjerë në bord kur ndodhi incidenti.

Në fillim të këtij muaji, të paktën pesë anëtarë të ekuipazhit humbën jetën kur një avion i Rojës Bregdetare të Japonisë dhe një aeroplan pasagjerësh të Japan Airlines u përplasën në aeroportin e Tokios.

BREAKING NEWS: Korean Air, Cathay Pacific passenger planes collide at airport in Hokkaido, Japan – NHK

No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/fbuJCvgo0T

— Dan mutungi (@dannmuts) January 16, 2024