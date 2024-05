Japoni, protestuesit pro-palestinezë kërkojnë distancimin nga Iz’raeli

Protestues në Tokio u mblodhën jashtë Ministrisë së Mbrojtjes të Japonisë, duke kërkuar ndalimin e importit të dronëve sulmues të prodhuar nga Izraeli, transmeton Anadolu.

Demonstrata, e organizuar nga Rrjeti Kundër Tregtisë së Armëve (NAJAT), i bëri thirrje ministrisë të ndalojë blerjen e dronëve nga kompanitë izraelite, të etiketuara si “tregtarë të vdekjes” nga aktivistët.

Në një postim në X, një përfaqësues i NAJAT-it i kërkoi ministrisë që të dëgjojë thirrjen e publikut. “Ministria e Mbrojtjes duhet të ketë turp”, theksoi ai.

Paralelisht, një peticion në internet i organizuar nga një grup i quajtur “Citizens Unity With Palestine” i bëri thirrje kompanisë “Kawasaki Heavy Industries” të anulojë menjëherë kontratën e saj me “Israel Aerospace Industries” dhe të ndalojë importimin dhe shitjen e dronëve sulmues. Peticioni ka marrë tashmë 21 mijë nënshkrime.

Më parë, protesta të ngjashme ndaj investimeve u zhvilluan në disa vende, përfshirë Australinë, Britaninë e Madhe dhe SHBA-në, me disa prej tyre që rezultuan të suksesshme, si vendimi i Universitetit të Melburnit të Australisë për zbulimin e plotë të të gjithë prodhuesve të armëve, mes thirrjeve për distancim nga Izraeli.

📍Tokyo, Japan

A stand in solidarity with Palestine and to demand an end to the Israeli genocidal war on Gaza, in front of the American Embassy in Tokyo. pic.twitter.com/7rkFLKJvb7

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 25, 2024