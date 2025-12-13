Jashtë sionistët! Kështu po zgjohet ndërgjegja shoqërore në Perëndim

Protesta në Itali për ndeshjen me klubin izraelit në Kupën Evropiane
Disa dhjetëra protestues marshuan nëpër rrugët e Bolonjës për të protestuar kundër ndeshjes së Euroligës 2026 midis Virtus Bologna dhe Hapoel Tel Aviv.
Protestuesit, duke mbajtur flamuj dhe banderola, shprehën kundërshtimin e tyre ndaj mbajtjes së ndeshjes në një sallë sportive publike për ekipin izraelit, duke thënë se qëllimi i protestës ishte gjithashtu të tregonte solidaritet me palestinezët.
Janë të tilla protesta kudo në Perëndim që kanë zgjuar ndërgjegjet shoqërore atje për një të keqe që quhet sionizëm, si dhe me fashizmin dhe nazizmin.