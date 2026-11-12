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JD Vance shqyrton bisedime të drejtpërdrejta me zyrtarin iranian të sigurisë

Nënpresidenti amerikan JD Vance po shqyrton mundësinë e zhvillimit të bisedimeve të drejtpërdrejta me zyrtarin iranian të sigurisë, Mohsen Rezaei, raportojnë mediat amerikane.

Sipas The Wall Street Journal, një takim ballë për ballë mes Vance dhe Rezaeit është duke u shqyrtuar, ndërsa Doha është një nga vendet e mundshme ku mund të zhvillohet takimi.

Gazeta, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe të Lindjes së Mesme, si dhe burime të njohura me bisedimet mes Uashingtonit dhe Teheranit, raportoi se Vance kishte kërkuar takimin përmes një letre që ia kishte dërguar Rezaeit në tetor.

Rezaei ka konfirmuar se e ka marrë letrën, por ka refuzuar të bëjë të ditur përmbajtjen e saj. /mesazhi

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