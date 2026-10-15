Jemeni u bën thirrje OKB-së dhe Këshillit të Sigurimit të veprojnë për të hequr rrethimin e Taizit nga Huthit

Jemeni i ka bërë thirrje të mërkurën OKB-së dhe Këshillit të Sigurimit që të ndërmarrin hapa urgjentë për t’i dhënë fund rrethimit të qytetit Taiz, në jugperëndim të vendit, nga Huthit, duke paralajmëruar për pasoja të rënda humanitare si pasojë e përshkallëzimit të veprimeve të tyre, transmeton Anadolu.
Ministrja e Jashtme dhe e Emigrantëve, Afrah al-Zouba, e bëri këtë thirrje përmes një letre drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, presidentit të Këshillit të Sigurimit, Komisarit të Lartë të OKB-së për të drejtat e njeriut, presidentit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Nënsekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për Çështjet Humanitare.
Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Jemenit, Saba, në letër theksohet “përkeqësimi i rëndë i kushteve humanitare në provincën Taiz për shkak të përshkallëzimit të veprimeve nga milicitë terroriste Huthi”.
Al-Zouba ka paralajmëruar se përshkallëzimi i fundit dhe shtrëngimi i rrethimit ndaj Taizit dhe fshatrave përreth kërcënojnë të shkaktojnë një katastrofë humanitare që do të prekë më shumë se katër milionë njerëz, përfshirë banorët e bllokuar brenda qytetit dhe personat e zhvendosur nga zona të prekura, si al-Shamayatayn, al-Mawasit dhe Jabal Habashi.
Ajo ka bërë thirrje për ushtrim të drejtpërdrejtë të presionit ndërkombëtar për heqjen e menjëhershme të rrethimit, hapjen e të gjitha rrugëve të qasjes në Taiz për civilët dhe zinxhirët e furnizimit, si dhe garantimin e qasjes së vazhdueshme dhe të papenguar në ushqime, karburant dhe ujë të pijshëm.
Kryediplomatja ka kërkuar gjithashtu forcimin e mekanizmave të monitorimit, dokumentimit dhe llogaridhënies, me qëllim ruajtjen e provave të shkeljeve, vënien e përgjegjësve para drejtësisë dhe parandalimin e pandëshkueshmërisë.
Ajo ka bërë thirrje për një qëndrim të qartë ndërkombëtar kundër praktikave që u privojnë civilëve mjetet bazë të mbijetesës ose që i përdorin nevojat e tyre humanitare për të ushtruar presion apo për të imponuar një fakt të kryer.
– “Kërcënim i drejtpërdrejtë për jetën e civilëve”
Al-Zouba ka rikonfirmuar angazhimin e qeverisë për të bashkëpunuar me OKB-në, agjencitë e saj të specializuara, organizatat humanitare dhe për të drejtat e njeriut, si dhe partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë.
Ajo ka thënë se qeveria do të ofrojë informacionin përkatës dhe do të lehtësojë përpjekjet për reagim humanitar, me qëllim zbutjen e vuajtjeve, mbrojtjen e civilëve dhe garantimin që ndihmat të arrijnë tek ata që kanë nevojë.
Situata në Taiz “përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën, dinjitetin dhe të drejtat themelore të civilëve, duke kërkuar një reagim urgjent ndërkombëtar që shkon përtej shprehjes së shqetësimit”, ka thënë ajo.
Ajo ka kërkuar masa konkrete për t’i dhënë fund rrethimit, për të rivendosur furnizimet thelbësore, për të mbrojtur objektet civile dhe për të parandaluar përkeqësimin e krizës humanitare.
Organizatat jemenase për të drejtat e njeriut dhe ato humanitare thonë se Huthit kanë mbyllur shumicën e rrugëve që çojnë drejt zonave të provincës nën kontrollin e qeverisë.
Ato e akuzojnë grupin për rrethimin e qytetit që nga shpërthimi i konfliktit në vitin 2015 dhe për bllokimin e autokolonave të ndihmave që synojnë të arrijnë te banorët dhe personat e prekur nga lufta. Huthit i mohojnë këto akuza.
Më herët të mërkurën, kryeministri i Jemenit, Shaya al-Zindani, tha se sulmet e vazhdueshme të Huthive ndaj civilëve dhe rrethimi i Taizit përbëjnë “krim lufte që nuk i nënshtrohet parashkrimit”, duke theksuar se përgjegjësit nuk do t’i shpëtojnë ndëshkimit dhe llogaridhënies.