“Jo mjaftueshëm”: Organizata humanitare kërkon embargon e armëve ndaj Izraelit nga Britania

Ndërsa Britania njofton njohjen e shtetit palestinez, drejtori për avokim dhe fushata i Medical Aid for Palestinians (MAP), Rohan Talbot, ka kërkuar nga qeveria britanike “të marrë veprime konkrete” përtej “gjesteve simbolike”.
“Përveç njohjes së Shtetit të Palestinës, qeveria britanike duhet të pranojë disa të vërteta të rënda: Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, dhe duke vazhduar lehtësimin e transferimeve të armëve dhe duke mos ndërmarrë veprime për të mbajtur përgjegjës autorët, Britania mbetet bashkëfajtor në të njëjtat mizori që rrezikojnë ekzistencën dhe shtetësinë e palestinezëve,” tha ai në një deklaratë.
“Qyteti i Gazës po spastrohet etnikisht tani, përpara syve të të gjithëve. Përsëri themi: gjestet simbolike nuk janë të mjaftueshme. Qeveria britanike duhet urgjentisht të marrë masa konkrete që ndihmojnë të ndalet gjenocidi dhe të përfundojë okupimin e paligjshëm të Izraelit,” shtoi Talbot.
Ai kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të të gjitha shitjeve të armëve, marrjen e masave ligjore, diplomatike dhe ekonomike për të ndaluar paprekshmërinë për ata që shkelin ligjin ndërkombëtar, dhe ndalimin e tregtisë së Britanisë me vendbanimet e paligjshme. “Dështimi për të vepruar do të thotë që Britania do të vazhdojë të jetë aleate e mizorive të Izraelit,” përfundoi Talbot. /mesazhi