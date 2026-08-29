Jo vetëm tronditëse, pamje dhe të habitshme nga Nepali: po kjo shtëpi?!

Operacionet e shpëtimit vazhdojnë: të paktën 579 të vdekur, mbi 1,900 të zhdukur
Numri i të vdekurve nga rrëshqitja shkatërruese e dheut në Nepal është rritur në 579, ndërsa 1,924 janë të zhdukur. Qindra turistë dhe pelegrinë të huaj janë midis të zhdukurve. Rrëshqitja vdekjeprurëse e dheut ndodhi në një zonë midis Nepalit dhe Tibetit.
Ekipet e shpëtimit po garojnë me kohën për të gjetur të mbijetuar dy ditë pasi përmbytjet shkatërruese vranë më shumë se 570 njerëz në Nepal dhe Kinë, me kërcënimin e përmbytjeve të tjera ende të afërta.
Një video nga një shtëpi në kufirin Nepal-Tibet tregon njerëz të bllokuar në një ballkon ndërsa uji vërshon dhe rrëmben gjithçka në rrugën e tij. Pamjet tregojnë shtëpinë që qëndron drejt pas përmbytjes, me shumë përdorues të mediave sociale që komentojnë se inxhinieri meriton merita.
Ushtria nepaleze ka arritur të hyjë në një tunel, ku ka gjetur 350 punëtorë dhe banorë. Tuneli, i cili ishte pjesë e një projekti hidroelektrik, ishte i paarritshëm për shkak të përmbytjeve, por një ekip shpëtimi arriti të hyjë në të. Videot tregojnë shpëtimtarë dhe njerëz të bllokuar që zvarriten nëpër baltë. /tesheshi.com/