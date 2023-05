Kalifornia me plan përpara për heqjen e veturave me djegie deri në vitin 2035

Shteti i Kalifornisë i kërkoi Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) këtë javë që të miratojë planin e saj që kërkon që të gjitha automjetet e reja të shitura në shtet të jenë elektrike ose plug-in hibride elektrike deri në vitin 2035.

Plani, i miratuar më parë nga Bordi i Burimeve Ajrore të Kalifornisë, është në pritje të miratimit të një heqjeje sipas ligjit të ajrit të pastër, transmeton Telegrafi.

Në përgjigje të kërkesës së Kalifornisë, Tim Caroll, një zëdhënës për EPA tha: “Ashtu si me të gjitha kërkesat për heqje dorë për makinat me gaz nga Kalifornia, ne do të ndjekim një proces të hapur publik në shqyrtimin e tij, siç bën në mënyrë rutinore agjencia”.

Deri më sot, administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka refuzuar të miratojë përcaktimin e një afati kohor për heqjen graduale të automjeteve vetëm me benzinë.

Bazuar në një propozim të lëshuar në prill, EPA planifikon të reduktojë ndjeshëm emetimet nga automjetet deri në vitin 2032.

Deri në vitin 2030, prodhuesit e automjeteve parashikohet të prodhojnë 60 për qind të veturave elektrike me numrin që do të rritet në 67 për qind deri në vitin 2032. Kjo arrin në një rritje dhjetëfish nga viti 2022, kur vetëm 5.8 për qind e automjeteve të shitura në SHBA ishin vetura elektrike.

Rregullat e Kalifornisë me emetim zero synojnë të ulin ndotjen që shkaktojnë smogun nga automjetet e lehta me 25 për qind përpara vitit 2037. Për të arritur këtë qëllim, rregullat urdhërojnë që 35 për qind e makinave të reja të shitura në vitin 2026 të jenë elektrike, hibride plug-in, ose automjete me qeliza karburanti me hidrogjen. Ky proporcion do të rritet më pas në 68 për qind deri në vitin 2030 dhe 100 për qind deri në vitin 2035. Rregullorja e CARB do t’i lejojë prodhuesit e automjeteve të shesin deri në 20 për qind automjete elektrike hibride plug-in në vitin 2035 për sa kohë që ato kishin një distancë minimale vetëm elektrike prej 80 kilometra.

Një numër në rritje shtetesh po miratojnë gjithashtu rregullat për makinat elektrike të Kalifornisë, duke përfshirë Washingtonin, Virxhinian, Vermontin, Oregon, Nju Jork, Massachusetts dhe së fundmi Rhode Island. Këto rregullore janë më të rrepta sesa ajo që ka propozuar administrata Biden.