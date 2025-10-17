Kamionët me ndihma vazhdojnë të mbërrijnë në Gaza pas armëpushimit

Kamionët me ndihma që transportonin ushqim dhe karburant vazhdojnë të hyjnë në Gaza në bazë të marrëveshjes së armëpushimit, raporton Anadolu.
Konvoji, i shoqëruar nga një ekip i OKB-së, kaloi në Rripin e Gazës përmes pikës kufitare Kissufim në rajonin qendror në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për ndihmë humanitare.
Zyra për media e qeverisë së Gazës njoftoi se gjithsej 653 kamionë me ndihma u lejuan të hyjnë në territor që kur marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi më 10 tetor.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit hyri në fuqi sipas një plani të propozuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës 2-vjeçare të Izraelit në territorin palestinez.
Sipas marrëveshjes, 600 kamionë me ndihma humanitare supozohet të hyjnë në Gaza për çdo ditë, duke përfshirë ato që transportojnë karburant dhe gaz gatimi.
Të dielën, drejtori i zyrës për media, Ismail al-Thawabta, tha se Izraeli lejoi hyrjen e vetëm 173 kamionëve me ndihma, përfshirë tre që transportonin gaz gatimi dhe gjashtë që transportonin karburant, por asnjë dërgesë ndihme nuk u lejua të hënën ose të martën.
Zyra për media theksoi se sasia e ndihmës që arrin në Gaza mbetet jashtëzakonisht e kufizuar, duke e përshkruar atë si “një pikë në oqeanin e nevojave”.
Ajo theksoi se Gaza ka nevojë për 600 kamionë ndihme çdo ditë për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm me karburant, gaz gatimi dhe materiale urgjente dhe mjekësore.
Zyra tha se agjencitë qeveritare të Gazës vazhdojnë të koordinohen me organizatat ndërkombëtare të ndihmës dhe ato humanitare për të organizuar hyrjen dhe shpërndarjen e drejtë të ndihmës për të siguruar që ajo të arrijë të gjithë popullsinë palestineze.
Që nga tetori i vitit 2023, gjenocidi izraelit ka vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e ka kthyer enklavën praktikisht në të pabanueshme.