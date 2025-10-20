Kanadaja do të zbatojë urdhër-arrestin e GJND-së kundër Netanyahut

Kryeministri kanadez Mark Carney tha të dielën se nën udhëheqjen e tij, Kanadaja do të zbatojë urdhrin e arrestit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJND) kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai do të udhëtonte në vend, transmeton Anadolu.
Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Në një intervistë për “Bloomberg”, Carney u pyet nëse Kanadaja do ta respektonte urdhrin e GJNP-së dhe ai u përgjigj me “Po” kur u pyet nëse do të ishte i përgatitur të arrestonte Netanyahun.
Veçmas, në dhjetor 2023, Afrika e Jugut nisi procedura të rëndësishme kundër Izraelit në GJND duke pretenduar për shkelje të Konventës së Gjenocidit të vitit 1948 në luftën e saj në Gaza, e cila u ndalua pasi armëpushimi u njoftua nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump në fillim të këtij muaji.
Midis janarit dhe majit 2024, GJND lëshoi tre grupe masash të përkohshme duke urdhëruar Izraelin të ndalonte gjenocidin, të ndalonte operacionet e tij ushtarake dhe të lejonte qasjen humanitare në enklavë.
Kanadaja njohu shtetin palestinez më 21 shtator, përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, së bashku me njoftimet e koordinuara nga Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Portugalia, të ndjekura me shpejtësi nga Franca, Belgjika, Luksemburgu, Malta, Monako dhe Andorra më 22-23 shtator.