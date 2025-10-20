Kanadaja do të zbatojë urdhër-arrestin e GJND-së kundër Netanyahut

Kryeministri kanadez Mark Carney tha të dielën se nën udhëheqjen e tij, Kanadaja do të zbatojë urdhrin e arrestit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJND) kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai do të udhëtonte në vend, transmeton Anadolu.

Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Në një intervistë për “Bloomberg”, Carney u pyet nëse Kanadaja do ta respektonte urdhrin e GJNP-së dhe ai u përgjigj me “Po” kur u pyet nëse do të ishte i përgatitur të arrestonte Netanyahun.

Veçmas, në dhjetor 2023, Afrika e Jugut nisi procedura të rëndësishme kundër Izraelit në GJND duke pretenduar për shkelje të Konventës së Gjenocidit të vitit 1948 në luftën e saj në Gaza, e cila u ndalua pasi armëpushimi u njoftua nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump në fillim të këtij muaji.

Midis janarit dhe majit 2024, GJND lëshoi ​​tre grupe masash të përkohshme duke urdhëruar Izraelin të ndalonte gjenocidin, të ndalonte operacionet e tij ushtarake dhe të lejonte qasjen humanitare në enklavë.

Kanadaja njohu shtetin palestinez më 21 shtator, përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, së bashku me njoftimet e koordinuara nga Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Portugalia, të ndjekura me shpejtësi nga Franca, Belgjika, Luksemburgu, Malta, Monako dhe Andorra më 22-23 shtator.

