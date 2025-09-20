Kanadaja ndalon hyrjen e grupit irlandez Kneecap, reperët: Po na heshtin për Palestinën

Grupi reper irlandez Kneecap ka kritikuar ashpër qeverinë kanadeze për ndalimin e tyre nga hyrja në vend, duke e cilësuar si një përpjekje për të “heshtur kundërshtimin ndaj gjenocidit”.
Autoritetet kanadeze i kanë akuzuar anëtarët e bendit për mbështetje ndaj dhunës politike dhe grupeve si Hamas dhe Hezbollah, gjë që Kneecap e mohon plotësisht, duke e quajtur deklaratën e deputetit liberal Vince Gasparro “tërësisht të pavërtetë dhe keqdashëse”.
Grupi, i njohur për qëndrimin e tij të hapur pro-palestinez, është përballur më parë me anulime koncertesh dhe ndalime në shtete të tjera. Kneecap ka paralajmëruar se do të ndërmarrë hapa ligjorë kundër akuzave të fundit. /mesazhi