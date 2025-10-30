Kancelari gjerman, Merz: Dëshiroj të zgjeroj partneritetin tonë me Turqinë

Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se dëshiron të zhvillojë më tej partneritetin e ngushtë midis Turqisë dhe Gjermanisë, transmeton Anadolu.
Përpara takimeve që do të zhvillojë në Ankara, Merz bëri një deklaratë në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Ai theksoi marrëdhëniet shumëplanëshe midis dy vendeve. “Marrëdhëniet e veçanta dhe shumëplanëshe na bashkojnë me Turqinë. Këto përfshijnë çështje të politikës së jashtme dhe të sigurisë, si dhe migracionin, energjinë dhe tregtinë”, tha Merz.
Kancelari gjerman bëri të ditur gjithashtu se do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. “Dëshiroj të zgjeroj më tej partneritetin tonë të ngushtë. Kjo është arsyeja pse jam në Ankara”, tha Merz.