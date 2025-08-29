Kancelari gjerman Merz paralajmëron evropianët të përgatiten për luftë të zgjatur në Ukrainë

Kancelari gjerman Friedrich Merz tha sot se evropianët duhet të jenë të përgatitur për një luftë të zgjatur në Ukrainë për shkak të asaj që ai e quajti ngurrim të Rusisë për t’u angazhuar në negociata, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin francez Emmanuel Macron në Toulon, Merz tha se pavarësisht shpresave që lindën pas përpjekjeve diplomatike të presidentit të SHBA-së Donald Trump, një takim midis udhëheqësve Rusi-Ukrainë po bëhet i pamundur.
“Pa dyshim që nuk ka gatishmëri nga presidenti Putin për t’u takuar me presidentin Zelenskyy. Ai vendos parakushte që janë thjesht të papranueshme”, u tha Merz gazetarëve. “Sinqerisht, kjo nuk më habit, sepse është pjesë e strategjisë së presidentit rus”, tha ai.
Udhëheqësi konservator tha se SHBA-ja dhe aleatët e saj evropianë duhet të diskutojnë me kujdes hapat e mundshëm javën e ardhshme për të rritur presionin ndaj Rusisë, duke e detyruar atë të angazhohet në diplomaci me Ukrainën dhe të pranojë një armëpushim.
“Megjithatë, nuk kam iluzione as për këtë. Kjo luftë mund të zgjasë për shumë muaj të tjerë. Ne duhet të jemi të përgatitur për këtë në çdo rast. Ne po përgatitemi për këtë në koordinim të ngushtë me partnerët tanë evropianë, me amerikanët dhe gjithashtu me koalicionin e të vullnetshmëve”, tha Merz.