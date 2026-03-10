Kancelari gjerman: SHBA-ja dhe Izraeli nuk kanë plan daljeje për luftën në Iran

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Izraeli duket se nuk kanë një strategji të qartë daljeje për luftën në Iran, raporton Anadolu.
“Ne ndajmë shumë nga qëllimet e tyre. Por me çdo ditë të luftës lindin më shumë pyetje”, tha Merz në një konferencë për media në Berlin, duke shtuar: “Ne jemi veçanërisht të shqetësuar se duket se nuk ka një plan të përbashkët se si të përfundojë kjo luftë në mënyrë të shpejtë dhe bindëse”.
Lideri konservator paralajmëroi se një konflikt i zgjatur do ta dëmtonte Evropën përmes rritjes së kërcënimeve të sigurisë, çmimeve më të larta të energjisë dhe një krize të mundshme migrimi.
“Gjermania dhe Evropa nuk kanë interes për një luftë të pafundme. Ne nuk kemi interes për shpërbërjen e integritetit territorial të Iranit, shtetësisë apo qëndrueshmërisë së tij ekonomike” tha Merz. “Një skenar si ai që kemi parë në Libi, Irak apo vende të tjera në rajon do të na dëmtonte të gjithëve”, tha ai.
Merz gjithashtu dënoi sulmet e Iranit ndaj vendeve fqinje që nuk janë të përfshira drejtpërdrejt në konflikt.
“Irani po sulmon pa dallim vende në rajon, përfshirë partnerë dhe aleatë të afërt të vendit tonë”, tha ai duke shtuar: “E dënoj këtë në termat më të fortë të mundshëm. Këto sulme duhet të ndalen menjëherë. Partnerët tanë në rajon kanë solidaritetin tonë të plotë”.