Kancelari gjerman: Von der Leyen, Costa dhe Kallas janë zgjedhur për postet kryesore të BE-së

Kancelari gjerman, Olaf Scholz, ka bërë të ditur se partitë politike më të mëdha të Evropës kanë arritur një marrëveshje se kush duhet të plotësojë postet kryesore të Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.

Duke iu drejtuar ligjvënësve në parlament, Scholz tha se gjashtë udhëheqësit e BE-së që përfaqësojnë grupet kryesore politike evropiane kanë arritur më në fund një marrëveshje për këtë çështje.

“Antonio Costa do të jetë president i ardhshëm i Këshillit Evropian, Ursula von der Leyen do të jetë presidentja e Komisionit Evropian dhe politikania baltike Kaja Kallas do të jetë përfaqësuesja e lartë për çështjet e jashtme dhe politikën e sigurisë”, tha Scholz.

Scholz tha se me këtë marrëveshje ata shpresojnë të sigurojnë që zyrtarët e lartë të BE-së të mos mbështeten në mbështetjen e partive radikale ose populiste në Parlamentin Evropian.

“Është mirë që partitë konstruktive, pro-evropiane kanë një shumicë të qartë në Parlamentin Evropian dhe pres që presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian do të mbështetet pikërisht në një shumicë të tillë në parlament”, shtoi ai.