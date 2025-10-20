Kandidati i opozitës shpall fitoren në zgjedhjet presidenciale

Kandidati i opozitës në Kamerun, Issa Tchiroma, ka shpallur fitoren në zgjedhjet presidenciale të mbajtura më 12 tetor dhe i ka bërë thirrje presidentit aktual, Paul Biya, të pranojë humbjen dhe të respektojë vullnetin e popullit.
Në një fjalim të publikuar në faqen e tij në “Facebook”, Tchiroma tha se “fitorja jonë është e qartë dhe duhet respektuar. Populli ka zgjedhur dhe ky vendim duhet pranuar”.
Tchiroma, ish-zëdhënës i qeverisë dhe ish-ministër i punës, u largua nga kampi i Biyas më herët këtë vit dhe zhvilloi një fushatë që tërhoqi mbështetje të gjerë nga partitë opozitare dhe grupet civile. Ndërkohë, presidenti Paul Biya, 91 vjeç, po kërkon mandatin e tij të tetë pas 43 vitesh në pushtet. /mesazhi