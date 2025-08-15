Kaos në Serbi, policia ushtron dhunë ndaj protestuesve – lëndohet edhe deputeti serb

Protesta të reja u mbajtën në të gjithë Serbinë mbrëmë, të shënuara nga tensione të larta dhe një sërë incidentesh.
Në Beograd, pranë ndërtesës së Shtabit të Përgjithshëm, mbështetësit e Partisë Progresive Serbe (SNS) qëlluan vazhdimisht fishekzjarre ndaj qytetarëve përmes një kordoni të xhandarmërisë, raporton Index.hr, transmeton KosovaPress.
Sulme të ngjashme u raportuan në pjesë të tjera të qytetit, dhe policia qëlloi gaz lotsjellës ndaj protestuesve. Gaz lotsjellës u përdor gjithashtu në Novi Sad dhe disa qytete të tjera.
Rreth orës 22:30, Partia e Lirisë dhe Drejtësisë (SSP) njoftoi në X se deputeti i tyre Peda Mitrovic ishte rrahur brutalisht gjatë një proteste në Beograd.
Postimi thoshte se “koka e tij ishte shtypur nga banditë të Partisë Progresive Serbe”, se ai ishte “goditur në kokë dhe disa herë në trup me një shufër” dhe se ai ishte “aktualisht duke shkuar në spital”.
Mitrovic tha se, pa asnjë arsye, u sulmua nga shtatë ose tetë burra të maskuar.
“Ata më sulmuan dhe kur u thashë se isha anëtar i parlamentit, ata thanë se nuk ishin të interesuar dhe filluan të më godisnin brutalisht në kokë dhe këmbë me shufra”, tha ai.
“Ata filluan të më ngacmonin dhe të më fyenin. Kur kuptova se nuk kishin idenë se çfarë po bënin dhe se mund të përfundonte shumë keq, u fsheha dhe ika me vrap, sepse pashë se kisha të bëja me njerëz që ishin qartësisht të çmendur”, shtoi Mitrovic.
Përplasja madhe kur policia bëri disa arrestime pasi mbështetësit e SNS-së qëlluan piroteknikë nga afër drejt turmës.