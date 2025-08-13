Katari dënon deklaratat e Netanyahut për “Izraelin e Madh”

Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit ka dënuar deklaratat e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të ashtuquajturën “vizionin e Izraelit të Madh”, duke i përshkruar ato si vazhdimësi e qasjes “arrogante” të Izraelit që nxit kriza, cenon sovranitetin e shteteve dhe shkel të drejtën ndërkombëtare.
Në një deklaratë, ministria paralajmëroi se këto komente rrezikojnë të nxisin më shumë dhunë dhe kaos në rajon, duke theksuar se ato nuk do të minojnë të drejtat legjitime të kombeve dhe popujve arabë.
Katari bëri thirrje për solidaritet ndërkombëtar për t’iu kundërvënë këtyre “provokimeve” dhe ripërsëriti mbështetjen për një paqe të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. /mesazhi