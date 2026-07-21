Katari dënon deklaratën e grupit Huthi që akuzon Arabinë Saudite për rrethim të Jemenit

Katari dënoi sot ashpër komentet e zëdhënësit ushtarak të grupit Huthi, i cili akuzoi Arabinë Saudite për vendosjen e një rrethimi ndaj Jemenit dhe pengimin e lundrimit detar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Katarit i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përfshirë Rezolutën 2216 mbi Jemenin dhe Rezolutën 2722 në lidhje me lirinë e lundrimit në Detin e Kuq.
“Liria e lundrimit në rrugët ujore ndërkombëtare është një parim themelor i së drejtës ndërkombëtare dhe Konventës së OKB-së të vitit 1982 mbi Ligjin e Detit”, tha ministria. Katari gjithashtu riafirmoi solidaritetin e tij të plotë me Arabinë Saudite dhe mbështetjen për të gjitha masat e marra nga mbretëria për të ruajtur sovranitetin dhe sigurinë e saj.
“Siguria e Arabisë Saudite është pjesë integrale e sigurisë së Katarit dhe asaj të shteteve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit”, shtoi ministria.
Deklarata erdhi një ditë pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen u zotua për një përgjigje “të fortë dhe të fuqishme” ndaj kërcënimeve nga grupi Huthi kundër transportit tregtar dhe njoftoi masa për të mbrojtur anijet që kalojnë nëpër Ngushticën Bab al-Mandab.
Javën e kaluar, grupi Huthi akuzoi Arabinë Saudite për kryerjen e një sulmi ajror në aeroportin e Sana-s dhe lëshoi raketa drejt territorit saudit, duke i dhënë fund viteve të qetësisë relative. Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit mori përgjegjësinë për sulmin në aeroport, duke thënë se kishte në shënjestër pistën për të parandaluar uljen e një avioni iranian.