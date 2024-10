Katari: Iz’raeli zgjeroi su’lmet e Ga’zës në Bregun Perëndimor dhe Liban për të zbatuar planet e tij

Emiri i Katarit Tamim bin Hamad Al Thani tha se Izraeli qëllimisht i zgjeroi sulmet e tij në Gaza për të zbatuar planet e përgatitura më parë dhe për t’i përhapur ato në vende të tjera si Libani dhe Bregu Perëndimor i pushtuar, transmeton Anadolu.

Shejh Tamim foli në hapjen e Këshillit Shura të Katarit të mbajtur në kryeqytetin e Katarit, Doha.

Duke kujtuar se ka kaluar një vit nga sulmet “barbare” të Izraelit në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, Shejh Tamim tha se komuniteti ndërkombëtar është i paaftë të ndalojë sulmet izraelite që shkelin të gjitha vlerat njerëzore dhe shkelin ligjin ndërkombëtar.

“Ne paralajmëruam për përshkallëzimin e rrezikshëm të agresionit izraelit, shtrirja e të cilit po zgjerohet dita-ditës dhe pasojat që kjo do të kishte në vendet fqinje dhe rajonin”, deklaroi Sheikh Tamim dhe shtoi se Izraeli, duke përfituar nga mosveprimi i komunitetit ndërkombëtar, i përhapi sulmet e tij në Liban.

“Për të zbatuar planet e tij të përgatitura më parë, Izraeli i zgjeroi qëllimisht sulmet e tij në Gaza dhe e përhapi atë në vende të tjera si Libani dhe Bregu Perëndimor i pushtuar”, tha Shejh Tamim.

Ai thekson se sulmet kundër Libanit dhe gjenocidi kundër popullit palestinez në Gaza duhet të ndalen menjëherë. Shejh Tamim tha se mënyra më e lehtë dhe më e sigurt për të ndalur tensionet në kufirin libanez është ndalimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza.

Duke dënuar sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Shejh Tamim bëri thirrje për zbatimin e rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe rezolutave të tjera ndërkombëtare.

Emiri i Katarit shpjegoi se vendi i tij qëndron pranë vëllezërve të tij në Palestinë dhe po bën çdo përpjekje për të arritur marrëveshje që do t’u japë fund sulmeve, pavarësisht pengesave në përpjekjet e ndërmjetësimit.

Sipas tij, shkatërrimi i shkaktuar nga Izraeli nuk mund të pengojë popullin palestinez që reziston, i cili është i përkushtuar në mënyrë të vendosur për të drejtat e tij legjitime dhe se Tel Avivi përfundimisht nuk do të ketë zgjidhje tjetër veçse të pajtohet me vendimet në lidhje me zgjidhjen e dy shteteve të rënë dakord nga bashkësia ndërkombëtare dhe të pranojë shtetin palestinez.