Katari premton të ndërmjetësojë për paqen në Gaza pavarësisht sulmit izraelit

Pavarësisht sulmit nga Izraeli, Katari ka deklaruar se do të vazhdojë, së bashku me Egjiptin dhe SHBA-në, të luajë rolin e tij si ndërmjetësues për përpjekjet drejt paqes në Gaza.
Kryeministri i Katarit theksoi gjithashtu se sulmi ishte shkelje e Kartës së OKB-së dhe një shkelje flagrante e normave ndërkombëtare, që nuk mund të mbetet pa ndëshkim.
Nga Doha janë dhënë mesazhe të forta dhe siguri se Katari do të vazhdojë ndërmjetësimin, pavarësisht agresionit izraelit.
Megjithatë, presioni nga Izraeli mbetet i dukshëm, pasi kryeministri Benjamin Netanyahu ka përsëritur ditët e fundit se asnjë anëtar apo udhëheqës i Hamasit "nuk është i sigurt askund" dhe se Izraeli ruan të drejtën t'i sjellë ata para drejtësisë vetë. Kjo tregon se, pavarësisht garancive nga SHBA se një sulm i tillë në Katar nuk do të përsëritet, udhëheqësit e Hamasit vazhdojnë të mbeten në shënjestër të Izraelit.