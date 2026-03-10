Katari: Sulmet e Iranit vazhdojnë pavarësisht kërkimfaljes së presidentit iranian

Katari shprehu shqetësim sot pasi sulmet iraniane shënjestruan vendet e Gjirit, pavarësisht kërkimfaljes së mëparshme nga presidenti i Iranit, transmeton Anadolu.
“Ne ishim optimistë pas kërkimfaljes së presidentit iranian, por më pas pamë sulme kundër Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit dhe Katarit”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari.
Zëdhënësi tha se Doha nuk ishte palë në konfliktin e vazhdueshëm “por do të vazhdojë të mbrojë territorin e saj”.
“Ne ende besojmë në diplomaci, por çdo agresion kundër Katarit do të trajtohet në mënyrën e duhur”, shtoi ai.
Al-Ansari paralajmëroi se sulmet iraniane po ndikojnë si në ekonominë e Katarit ashtu edhe në ekonominë globale.