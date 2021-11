KE: Ekonomia e Eurozonës do të rritet më shpejt se sa pritej, forcohet në 2022

Ekonomia e Eurozonës do të rritet më shpejt se sa pritej më parë gjatë këtij viti pasi po rikuperohet nga recesioni i shkaktuar nga pandemia dhe do të vazhdojë të zgjerohet fort në vitin 2022 me një rënie të deficitit dhe borxhit publik, parashikoi Komisioni Europian të enjten.

Komisioni tha se produkti i brendshëm bruto në 19 vendet që ndajnë euron do të rritet 5.0% këtë vit pas një recesioni prej 6.4% në 2020. Ai parashikoi rritje prej 4.3% në 2022 dhe 2.4% në 2023. Parashikimi i tij në maj për vitin 2021 ishte vetëm 4.3%.

“Masat tona për të zbutur goditjen e pandemisë dhe për të rritur vaksinimet në të gjithë BE-në kanë kontribuar qartë në këtë sukses,” tha nënpresidenti i KE Valdis Dombrovskis.

Komisioni tha se inflacioni do të arrijë në 2.4% në 2021, nga 0.3% në 2020, përpara se të ngadalësohet në 2.2% në 2022 dhe 1.4 në 2023. Kulmi i rritjes së çmimeve do të vijë në katër muajt e fundit të këtij viti dhe më pas do të ngadalësohet gradualisht përgjatë vitit 2022.

Borxhi publik, i cili do të arrijë në 100% të PBB-së totale për Eurozonën këtë vit, do të bjerë në 97.9% në 2022 dhe 97.0% në 2023, një reduktim më i shpejtë se parashikimi në maj.

“Ka tre kërcënime kryesore për këtë pamje pozitive: një rritje e dukshme e rasteve të COVID, më akute në zonat ku vaksinat janë relativisht të ulëta; inflacioni në rritje, i nxitur kryesisht nga rritja e çmimeve të energjisë; dhe ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit që po rëndojnë shumë sektorët”, tha Komisioneri Ekonomik Europian Paolo Gentiloni. /monitor