“Kemi të drejtë të mbrohemi”, Katari dëbon ambasadorin iranian pas sulmit me raketa

Ministria e Jashtme e Katarit thotë se “rezervon të drejtën e saj për t’iu përgjigjur” sulmeve raketore iraniane në qytetin industrial Ras Laffan.
Në reagim Katari e përshkroi sulmin si një përshkallëzim të rrezikshëm dhe tha se nuk do të hezitojë të mbrojë sovranitetin e tij.Kombi i Gjirit e shpalli përfaqësuesin e ministrisë së mbrojtjes të Iranit në ambasadën iraniane në Katar si person non grata dhe i urdhëroi atij të largohej nga vendi brenda 24 orëve.
“Katari rezervon të drejtën e tij për t’u përgjigjur në përputhje me Nenin 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtën e vetëmbrojtjes siç garantohet nga e drejta ndërkombëtare, duke theksuar se nuk do të hezitojë të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin, sigurinë dhe sigurinë e qytetarëve dhe banorëve të tij. Pavarësisht politikës së Katarit për t’u distancuar nga kjo luftë që nga fillimi i saj dhe angazhimit të tij për të shmangur çdo përshkallëzim, pala iraniane vazhdon ta shënjestrojë atë dhe vendet fqinje në një qasje të papërgjegjshme që minon sigurinë rajonale dhe kërcënon paqen ndërkombëtare. Pala iraniane vazhdon politikat e saj përshkallëzuese që po e shtyjnë rajonin drejt buzës së greminës dhe po i tërheqin vendet që nuk janë palë në këtë krizë në zonën e konfliktit”, thuhet në një deklaratë.