Keni parë ndonjëherë një Bentley prej druri të shitet për gati 100 mijë dollarë?

Një Bentley Continental GT i veçantë është ndërtuar tërësisht prej druri, duke e kthyer makinën luksoze në një skulpturë të vërtetë në përmasa reale.
Modeli unik, i ekspozuar aktualisht në Boca Raton, Florida, është punuar me dru, duke kërkuar mbi 3,000 orë pune.
Çdo detaj i jashtëm dhe i brendshëm është riprodhuar me mjeshtëri, nga grila dhe dritat e përparme e deri tek brendësia me panele dhe sedilje të gdhendura.
Edhe rrotat janë prej druri, ndërsa pjesët e vetme jo prej druri janë boshtet e çelikut dhe xhamat akrilikë.
Modeli peshon rreth 907 kg, shumë më pak se një Continental GT i vërtetë, por natyrisht nuk ka motor dhe nuk është i gatshëm për vozitje.
Aktualisht, ai shitet në eBay për 98,900 dollarë, një çmim që rivalizon makinat e përdorura të markës së vërtetë.
Përkundër disa çarjeve në brendësi, objekti mbetet një kryevepër artizanale e rrallë.
Ky “Bentley prej druri” është më shumë një vepër arti sesa një automjet funksional, i destinuar për koleksionistët që duan të shtojnë diçka unike në garazhin e tyre.