Kenia, policia përdor gaz lotsjellës ndërsa mijëra njerëz vajtojnë liderin e opozitës Odinga

Policia keniane hapi zjarr në ajër të enjten dhe përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë mijëra pjesëmarrës gjatë ceremonisë publike të shikimit të trupit të ish-kryeministrit Raila Odinga, pasi ai mbërriti nga India, transmeton Anadolu.
Zhurma e të shtënave u kap gjithashtu në transmetimin e drejtpërdrejtë të presidencës keniane në X dhe YouTube, ndërsa turma u dynd drejt zonës së shikimit në stadiumin “Kasarani”, jashtë Nairobit.
Autoritetet thanë se turma kishte tejkaluar pengesat e sigurisë pasi emocionet ishin të larta për shkak të vdekjes së liderit veteran të opozitës, i cili vdiq të mërkurën në Kerala të Indisë, pas një arresti kardiak gjatë trajtimit në spital.
Mijëra njerëz më herët kishin vërshuar aeroportin ndërkombëtar “Jomo Kenyatta” (JKIA) për të parë mbërritjen e trupit të Odingas. Shumë prej tyre u ngjitën në shkallët ndihmëse dhe në avionët e parkuar, përfshirë edhe në kabinën e pilotit, për të parë nga afër avionin e kompanisë “Kenya Airways” që solli trupin e tij.
Autoriteti i Aeroporteve të Kenias (KAA) pezulloi përkohësisht fluturimet ndërsa turmat pushtuan pistën dhe zonat e terminalit.
Mijëra njerëz u rreshtuan në autostradat kryesore, duke tundur degë dhe fije pemësh, një akt simbolik zie në komunitetin Luo të Odingas nga perëndimi i Kenias, ku ky gjest përfaqëson unitet dhe dhimbje kolektive, ndërsa kortezhi i tij përparonte ngadalë nga aeroporti drejt kryeqytetit.
Autoritetet kanë shpallur të premten si ditë pushimi kombëtare në nder të Odingas, me plane për një funeral shtetëror në stadiumin “Nyayo” dhe ngjarje përkujtimore në mbarë vendin. Flamujt do të qëndrojnë në gjysmështizë në gjithë Kenian dhe në misionet diplomatike.
Policia ka shtuar patrullimet përreth Nairobit ndërsa mijëra njerëz vazhdojnë të mblidhen në vende publike, me vajtues që ndezin qirinj dhe këndojnë këngë të lëvizjes për liri që shënuan dekada të tëra të luftës së Odingas për demokraci.
Qeveria ka bërë thirrje për qetësi ndërsa përgatitjet për funeralin shtetëror vazhdojnë.