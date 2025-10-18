Kërkimi për të zhdukurit në Gaza – i ngadalshëm, i rrezikshëm dhe emocionalisht rrëqethës

Ekipet e kërkimit në Rripin e Gazës po përballen me vështirësi ekstreme teksa kërkojnë trupat e mijëra palestinezëve të zhdukur nën rrënoja pas bombardimeve të pandërprera izraelite.
Ndërkohë, dy trupa të tjerë të pengjeve izraelite të vrarë po dorëzohen, si pjesë e përpjekjeve për gjetjen e të gjithë të zhdukurve. Çdo dorëzim, megjithatë, shënon fundin e një kërkimi dhe fillimin e një tjetri, në një peizazh të mbuluar nga shkatërrimi total.
Nën grumbujt e betonit nuk ndodhen vetëm trupat e pengjeve izraelite, por mijëra palestinezë të zhdukur, që ende nuk janë gjetur.
Ekipet e shpëtimit nuk kanë buldozerë, kamionë, vinça apo pajisje të rënda, duke e bërë procesin jashtëzakonisht të ngadaltë dhe të rrezikshëm.
Sipas autoriteteve lokale, pajisjet ose janë shkatërruar nga bombardimet, ose ndalohen qëllimisht nga ushtria izraelite për të hyrë në zonat e prekura. /mesazhi