Këshilli i Fetvasë në Palestinë: Djegia e xhamive nga pushtuesit izraelitë, provokim për myslimanët

Këshilli Suprem i Fetvasë i Palestinës dënoi sot “sulmet sistematike” të përshkallëzuara nga pushtuesit ekstremistë izraelitë që synonin vendet e shenjta dhe vendet e adhurimit pasi dy xhami u dogjën në Nablus dhe Tulkarm.
Në muret e dy xhamive u shkruan edhe slogane raciste, tha këshilli në një deklaratë. “Djegia e xhamive është krim sistematik që synon shtëpitë e adhurimit dhe vendet e shenjta islame”, tha ai.
“Sulme të tilla vijnë si pjesë e politikës së abuzimit dhe represionit të Izraelit dhe shkeljeve të ritualeve fetare në të gjithë territoret palestineze. Sulmet janë pjesë e politikave të rrezikshme dhe sistematike pushtuese që synojnë ta shënjestrojnë praninë palestineze dhe të drejtat fetare”, theksoi Këshilli.
Më tej, Këshilli tha se “krimet izraelite janë të tmerrshme dhe kanë arritur nivel të tmerrshëm brutaliteti, shëmtie dhe shpërfilljeje për jetët dhe pronat”.