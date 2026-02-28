Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit dënon “operacionin brutal ajror”

Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit ka dënuar ashpër atë që e cilësoi si një “operacion brutal ajror” të kryer nga Shtetet e Bashkuara dhe Izrael kundër Iranit.
Në një deklaratë zyrtare, Këshilli tha se sulmi ndodhi “edhe një herë gjatë negociatave”, duke akuzuar palët kundërshtare se po përpiqen të ushtrojnë presion ndaj Teheranit.
“Shteti armik imagjinon se kombi i qëndrueshëm iranian do t’u dorëzohet kërkesave të tyre të vogla përmes këtyre veprimeve frikacake”, thuhet në reagim.
Deklarata vjen në një kohë të rritjes së tensioneve rajonale dhe pas shkëmbimeve të fundit ushtarake mes palëve. /mesazhi