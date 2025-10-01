Këshilli i pakicës turke proteston ndalimin e hyrjes në shkollat ​​greke në Greqi

Një këshill shkollor që përfaqëson pakicën turke në qytetin Iskeçe (Ksanthi) në rajonin e Trakisë Perëndimore të Greqisë protestoi të martën kundër vendimit të shkollës për t’u mohuar hyrjen anëtarëve të saj.
Këshilli i Shkollës së Mesme dhe të Lartë të Minoritetit Turk Iskeçe në Trakinë Perëndimore lëshoi një deklaratë, duke vënë në dukje se zyra e tyre ishte zbrazur gjatë punimeve të rinovimit gjatë verës.
“Tani, si administratorë zyrtarë të shkollës, po na mohohet hyrja. Administratorëve të shkollave nuk po u lejohet të hyjnë në shkollën për të cilën janë përgjegjës”, tha ai.
Deklarata tha se veprimi u krye me udhëzime të Ministrisë së Arsimit, duke e përshkruar atë si “një ndërhyrje hapur shtypëse, jodemokratike dhe të paligjshme”.
Ai nënvizoi se këshillat shkollore janë administratorët ligjorë të shkollave të pakicave në Trakinë Perëndimore.
“Këshillat, të cilat janë të detyruara me ligj të përmbushin detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, po lihen mënjanë përmes pengesave të krijuara artificialisht. Identiteti i tyre institucional po shënjestrohet. Ne nuk mund ta pranojmë këtë”, shtoi ai.
“Mentaliteti i largimit të nxënësve nga shkollat”
Këshilli gjithashtu vuri në pikëpyetje nëse një praktikë e ngjashme po zbatohet në shkollat e pakicave ortodokse greke në Istanbul, të cilat kanë të njëjtin status ligjor sipas Traktatit të Lozanës.
“Ne jemi të vetëdijshëm për mentalitetin që dëshiron të distancojë nxënësit nga shkolla e tyre. Pavarësisht rrethanave, do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë shkollës dhe fëmijëve tanë”, shtoi ai.
Duke u bërë thirrje të gjitha autoriteteve përkatëse, deklarata tha: “Vendimet mbi shkollat e pakicave, statusi i të cilave përcaktohet nga Traktati i Lozanës, duhet të respektojnë karakterin dhe frymën e tyre unike dhe duhet të jenë në përputhje me parimet ligjore dhe demokratike. Ne presim që zëri i Këshillit të Shkollave të Mesme dhe të Larta të Pakicave të Ksanthit të dëgjohet.”