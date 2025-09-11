Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënon sulmin izraelit ndaj Katarit

Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dënuan sulmin izraelit ndaj Katarit dhe u bënë thirrje të gjitha palëve të “shfrytëzojnë mundësinë për paqe”, ndërsa nuk e përmendën Izraelin, transmeton Anadolu.
“Anëtarët e Këshillit të Sigurimit shprehën dënimin e tyre për sulmet e fundit në Doha, territorin e një ndërmjetësi kyç, më 9 shtator”, thuhet në një deklaratë të anëtarëve të Këshillit, në të cilën është shprehur “keqardhje e thellë për humbjen e jetës civile”.
“Anëtarët e Këshillit nënvizuan rëndësinë e deeskalimit dhe shprehën solidaritetin e tyre me Katarin”, shtoi deklarata.
Duke theksuar mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Katarit, deklarata tha: “Anëtarët e Këshillit rikujtuan mbështetjen e tyre për rolin jetësor që Katari vazhdon të luajë në përpjekjet e ndërmjetësimit në rajon, së bashku me Egjiptin dhe Shtetet e Bashkuara”.
Ajo theksoi nevojën për lirimin e të gjithë të burgosurve në Rripin e Gazës dhe përfundimin e vuajtjeve në enklavë si një “prioritet kryesor” për agjendën e Këshillit.
“Në këtë drejtim, ata përsëritën rëndësinë e përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike të Katarit, Egjiptit dhe SHBA-së, dhe u bënë thirrje palëve të shfrytëzojnë mundësinë për paqe”, thuhet në deklaratë.
Aeroplanët luftarakë izraelitë kryen një sulm ajror që synonte udhëheqjen e Hamasit në kryeqytetin e Katarit të martën. Pesë anëtarë të Hamasit dhe një pjesëtar sigurie i Katarit u vranë në sulm.
Anëtarët e Këshillit do të takohen gjithashtu më vonë për të trajtuar sulmin izraelit me pjesëmarrjen e kryeministrit të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.