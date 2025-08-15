Këshilli Kombëtar Palestinez dënon kërcënimet ndaj Marwan Barghoutit

Kryetari i Këshillit Kombëtar Palestinez, Ruhi Fattouh, ka dënuar kërcënimet dhe trajtimin e keq ndaj liderit të burgosur Marwan Barghouti, pasi ministri izraelit Ben-Gvir u filmua duke e kërcënuar në qeli.
Ai akuzoi Izraelin për përgjegjësi të plotë mbi jetën e Barghoutit, i cili ndodhet në izolim dhe në gjendje të rënduar shëndetësore.
Fattouh u bëri thirrje Kryqit të Kuq dhe organizatave të të drejtave të njeriut të ndërhyjnë urgjentisht për sigurinë e tij dhe të të gjithë të burgosurve palestinezë. /mesazhi