Kështu u përcoll krimineli Mlladiç për botën tjetër…

“Hero, hero!” dhe tre të shtëna nderi të qëlluara nga një njësi e ushtrisë serbe
Zyrtarë qeveritarë, udhëheqja politike e Republikës Serbe të Bosnjës (Republika Srpska) dhe mijëra qytetarë morën pjesë në funeralin e Ratko Mlladiç, i cili u dënua për krime luft nga Haga dhe vdiq aty. Nderimet ushtarake shkaktuan reagime, pasi paralajmërimet ishin lëshuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Shërbimi mortor u mbajt në kishën e Shën Lukës, i drejtuar nga Patriarku i serbëve Porfirio.
Pas ceremonisë, trupi u çua në varreza, të cilat ndodhen rreth 4.5 kilometra larg kishës. Mijëra qytetarë ndoqën procesionin mortor në këmbë deri në vendin e varrimit.
Gjatë funeralit, turma duartrokiti dhe bërtiti “Hero, hero!”, ndërsa një njësi e ushtrisë serbe qëlloi tre herë në ajër me nderime.
Vendimi i Serbisë për t’i dhënë Mlladiçit nderime ushtarake, pavarësisht paralajmërimeve nga BE dhe SHBA, ka shkaktuar reagime.
Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Christian Wiegand, mori një qëndrim për këtë çështje, duke dënuar glorifikimin e personave të dënuar për krime lufte.
“Çdo glorifikim i kriminelëve të luftës, mohimi i gjenocidit dhe revizionizmi shkojnë kundër vlerave më themelore evropiane dhe nuk kanë vend në BE ose në vendet kandidate”, tha sot zëdhënësi i Komisionit Evropian Christian Wiegand.
Në të njëjtën kohë, reagimet brenda opozitës serbe janë të përziera. Partitë e qendrës së majtë dënuan nderimin e Mlladiçit, i cili u dënua për krime lufte, ndërsa qendra e djathtë nuk ka marrë një qëndrim.
Nga ana e saj, e djathta ekstreme e sheh Mlladiçin si një hero të kombit serb, duke ndjekur një qëndrim krejtësisht të ndryshëm ndaj funeralit dhe nderimeve që iu bënë atij. /tesheshi.com/