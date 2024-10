Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Lindjen e Mesme

Hezbollahu kryen një sulm me dron në një kamp të Brigadës Golani në Binyamina, në jug të Haifës, duke plagosur të paktën 67 persona. Mediat izraelite raportuan për tre izraelitë të vrarë.

Dy tanke izraelite “shkatërruan” portën kryesore dhe “hynë me forcë” në një pozicion UNFIL në Libanin jugor. Ushtria izraelite thotë se një tank hyri në postën e UNIFIL gjatë evakuimit të ushtarëve.

Shefi i OKB-së Guterres thotë se sulmet ndaj UNIFIL “mund të përbëjnë një krim lufte”, duke shtuar se paqeruajtësit e OKB-së do të qëndrojnë në Libanin jugor.

Të paktën 18 palestinezë u vranë dhe disa u plagosën në një bombardim izraelit me tanke ndaj një shkolle që strehonte palestinezët e zhvendosur në Nuseirat, Gaza qendrore.

Të paktën 300 njerëz janë vrarë nga forcat izraelite ndërsa rrethimi ushtarak i Gazës veriore hyn në ditën e nëntë me dhjetëra mijëra të bllokuar nga pushtimi tokësor dhe sulmet me dron, ndërsa furnizimet me ushqim dhe ujë po pakësohen.

Një sulm izraelit me dron synoi fëmijët që luanin futboll në kampin e refugjatëve al-Shati, në perëndim të qytetit të Gazës. Të paktën gjashtë palestinezë u vranë, duke përfshirë pesë fëmijë dhe një grua. Shumë të plagosur u dërguan në spitalin al-Ahli.

🔴⚡️URGENT : Les corps de dizaines d’enfants palestiniens assassinés aujourd’hui par un drone de combat israélien alors qu’ils jouaient au football dans un camp de réfugié à Gaza. pic.twitter.com/KgZnCXZKg4 — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) October 13, 2024

Pentagoni konfirmoi se do të vendosë një sistem antiraketë dhe ekuipazhin e tij ushtarak amerikan në Izrael.

Presidenti i Francës Macron i ka bërë thirrje liderit të Iranit që të mbështesë një “de-përshkallëzimin e përgjithshëm” në Gaza dhe Liban në një bisedë telefonike.

Në Gaza, të paktën 42,227 njerëz janë vrarë dhe 98,464 janë plagosur në sulmet izraelite që nga tetori 2023.