Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Lindjen e Mesme

Bombardimet izraelite vazhdojnë në të gjithë Gazën, duke shkaktuar më shumë vdekje dhe shkatërrime.



Netanyahu thotë se Izraeli është aktualisht në një armëpushim me grupin Hezbollah të Libanit, duke shtuar se ky nuk është fundi i luftës.



Tre persona janë vrarë nga sulmet e dronëve izraelitë në Rafah dhe trupat e tyre janë nxjerrë, thotë mbrojtja civile e Gazës.



Kryeministri i përkohshëm i Libanit Najib Mikati thotë se “kontaktet diplomatike janë intensifikuar” që nga dje për të ndaluar shkeljet e armëpushimit nga Izraeli me Hezbollahun.



Ushtria e Libanit fillon një fushatë rekrutimi ndërsa mijëra ushtarë përgatiten të vendosen në Libanin jugor për marrëveshjen e armëpushimit.



Bisedimet që po zhvillohen midis Hamasit dhe Fatahut në Kajro për Gazën e pasluftës kanë përfunduar me vrull të raportuar.



Të paktën një e katërta e të plagosurve në Gaza kanë lëndime që ua ndryshojnë jetën, thotë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët për Palestinezët (UNRWA).



Shteti i Katarit shprehu kundërshtimin e tij ndaj çdo përpjekjeje për të përfunduar ose zvogëluar rolin e UNRWA-s, për t’u hequr palestinezëve statusin e refugjatit ose për të likuiduar kauzën e tyre, raporton agjencia e lajmeve QNA.



Korrespondenti i Al Jazeera Arabic në terren në Rrip raporton se spitali Kamal Adwan në Beit Lahiya iu nënshtrua granatimeve me artileri dhe të shtëna me armë nga forcat izraelite.



Një automjet ushtarak izraelit ka përplasur një djalë 17-vjeçar në qytetin Beita të Bregut Perëndimor, në jug të Nablusit, raporton agjencia palestineze e lajmeve Wafa.



Agjencia shtetërore e lajmeve SANA tha se trupat siriane po zhvillojnë beteja të ashpra në provincën qendrore Hama të martën. Avionët luftarakë sirianë dhe rusë kryen sulme ajrore në fshatin verior të Hamës, sipas mediave shtetërore.



