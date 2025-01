Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë

Xhihadi Islamik Palestinez thotë se luftëtarët e tij janë duke u përfshirë në përleshje të ashpra me ushtarët izraelitë në fshatin Burqin, afër Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Fatah i përgjigjet Hamasit për qortimin e Autoritetit Palestinez për shtypjen e luftëtarëve të rezistencës palestineze në Jenin, duke thënë se “elementë të ngjashëm me ISIS” po përpiqen të sjellin shkatërrimin e Gazës nga Izraeli në Bregun Perëndimor.



I dërguari i Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, thotë se ai do të udhëtojë në Lindjen e Mesme për të qenë pjesë e një “ekipi inspektimi” që mbikëqyr marrëveshjen e armëpushimit në Gaza.



Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Saar, thotë se Izraeli është “i përkushtuar” për të ruajtur armëpushimin në Liban, por Channel 13 i Izraelit raporton se qeveria Netanyahu po kërkon miratimin e Trump për të mbajtur pesë poste ushtarake në vend.



Mediat libaneze raportojnë se forcat izraelite po kryejnë shpërthime dhe djegin shtëpi në fshatrat kufitare.



I dërguari i OKB-së në Jemen, Hans Grundberg mirëpret lirimin e ekuipazhit prej 25 anëtarësh të anijes Galaxy Leader, i cili ishte mbajtur në Jemen që kur Houthi-t kapën anijen në nëntor 2023.

