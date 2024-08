Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Pa’lestinë

Bisedimet për armëpushimin e Gazës kanë rifilluar zyrtarisht në Doha dhe ka të ngjarë të zgjasin deri të premten. Shtëpia e Bardhë tha se diskutimet kishin një “fillim premtues”, por nuk pritej një përparim i menjëhershëm.

Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka thënë në një seancë të posaçme të parlamentit turk se ai synon të vizitojë Rripin e Gazës, edhe nëse kjo çon në vdekjen e tij.

Shtetet e Bashkuara kanë dënuar miratimin e Izraelit për një vendbanim në një sit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s pranë Betlehemit, duke vënë në dukje dëmin e tij për perspektivat për një shtet palestinez.

Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Gaza ka kaluar 40,000. Komisioneri i lartë i OKB-së për të drejtat e njeriut, Volker Turk, tha se kjo shënoi “një moment historik të zymtë për botën”.

Ministri i Jashtëm i Francës, Stephane Sejourne, tha se një armëpushim në Gaza ishte “i nevojshëm” për paqen në rajon, ndërsa ai vizitoi Libanin për të diskutuar tensionet në rritje me Izraelin.

Kolonët sulmojnë fshatin e pushtuar të Bregut Perëndimor. Pamjet e postuara në internet dhe të verifikuara nga Al Jazeera, tregojnë kolonët izraelitë që i vënë zjarrin një automjeti gjatë një sulmi në fshatin Jit, në lindje të qytetit të pushtuar të Bregut Perëndimor të Qalqilya.

Qeveria izraelite ka punuar për të avancuar një plan për të legalizuar 35 për qind të postave izraelite në Zonën C në Bregun Perëndimor të pushtuar, ka gjetur një raport i ri i publikuar nga organizata izraelite e të drejtave të njeriut Bimkom.

