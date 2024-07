Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë

Ushtria izraelite ka kryer sulme vdekjeprurëse në të gjithë Gazën, ndërsa një përleshje midis forcave izraelite dhe luftëtarëve palestinezë në korridorin Netzarim në qendër të Gazës ka rezultuar me vdekje nga të dyja palët, raporton Qendra e Informacionit Palestinez.

Babai i vajzës gjashtëvjeçare palestineze Hind Rajab – vrasja e së cilës në një sulm me tank izraelit në janar tërhoqi vëmendjen globale – është raportuar gjithashtu i vrarë në Gaza.

Kolonët izraelitë bastisën fshatin e vogël palestinez Umm Al-Khair në jug të Bregut Perëndimor të pushtuar të hënën, duke lënë gjashtë persona në spital, ndërsa forcat izraelite të sigurisë vëzhguan pa ndërhyrë, raporton AP.

Izraeli ka emëruar një profesor të drejtësisë, i cili ka akuzuar publikisht Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për njëanshmëri, si të emëruarin e ri si gjyqtar ad hoc për çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut në gjykatën e OKB-së.

Qindra pacientë palestinezë të detyruar të largohen nga Spitali Evropian dhe kampet e tendave për të zhvendosurit në Khan Younis janë boshatisur pasi ushtria izraelite urdhëroi një evakuim të menjëhershëm të zonave lindore të qytetit të dytë më të madh të Gazës.

Të paktën një person është vrarë dhe gjashtë të tjerë janë plagosur pas bombardimeve të ushtrisë izraelite ndaj një shtëpie në zonën lindore të Khan Younis, sipas raporteve lokale.

Urdhri i fundit i evakuimit masiv vjen pasi tanket izraelite dhe luftimet e ashpra bllokojnë civilët palestinezë në Rafah, në jug të Rripit të Gazës, dhe në lagjen Shujayea në qytetin verior të Gazës.

Burgjet izraelite janë “plot” me robër të Gazës që përjetojnë “torturë pothuajse të përditshme”, thotë drejtori i spitalit të liruar Dr Muhammad Abu Salmiya për Al Jazeera.

Të paktën 37,900 njerëz janë vrarë dhe 80,060 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që nga 7 tetori. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmet e udhëhequra nga Hamasi vlerësohet në 1,139 me dhjetëra njerëz ende të mbajtur rob në Gaza.

Can you imagine that this elderly Palestinian was just released by the occupation forces in Gaza after weeks of arrest, humiliation, and torture.

مسن من غزة افرج عنه الاحتلال اليوم pic.twitter.com/BxtwtDEyMV

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 1, 2024