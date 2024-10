Këtu janë disa nga zhvillimet kryesore të orëve të fundit në Lindjen e Mesme

Një fëmijë dhe një i ri janë vrarë gjatë një bastisjeje tetë orëshe në Jenin nga forcat izraelite.

Zyra e OKB-së thotë se ushtria izraelite duket se po shkëput plotësisht Gazën veriore nga pjesa tjetër e territorit dhe po fillon sulme “me shpërfillje absolute për jetën dhe sigurinë e civilëve palestinezë”.

Një sulm izraelit në fshatin Aitou në Liban ka vrarë 21 persona dhe ka plagosur tetë.

Agjencia e lajmeve Reuters raporton se një sulm ajror izraelit ka vrarë të paktën tetë palestinezë dhe ka plagosur shumë në lagjen Sheikh Radwan të qytetit të Gazës.

Disa palestinezë janë vrarë dhe plagosur në një bombardim izraelit ndaj një shkolle tjetër që strehon personat e zhvendosur në veri të Rripit të Gazës.

These are the screams of women and children sheltering in tents in a hospital courtyard in Deir al-Balah as Israel rained bombs on them while they were sleeping. This is #genocide 2.0, executed while the eyes of the world is shifting from #Gaza. pic.twitter.com/to2TqZJMNq

— Husam Zomlot (@hzomlot) October 14, 2024