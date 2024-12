Këtu janë zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme

Lajme nga Palestina



I dërguari i Izraelit në OKB tha se Izraeli dëshiron që të gjithë pengjet të lirohen në të njëjtën kohë, por ai nuk është i sigurt se gjithçka do të ndodhë në një fazë.



Disa organizata palestineze të të drejtave të njeriut kanë njoftuar pezullimin e “të gjithë angazhimit” me raportuesen speciale të OKB-së për torturën “për shkak të mungesës së veprimit, reagimit dhe paanshmërisë së saj” në trajtimin e shkeljeve sistematike të Izraelit kundër palestinezëve.



Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së thotë se ndërsa Uashingtoni është “i kujdesshëm për të bërë parashikime apo premtime” për mundësinë e një armëpushimi në Gaza, negociatat aktuale janë “të afërta”.



Një raport i ri ka zbuluar se Meta zbaton politika të padrejta ndaj përmbajtjes palestineze.



Një palestinez ka vdekur pasi u qëllua nga forcat izraelite në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Të paktën 38 persona janë vrarë dhe 203 janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Gazën gjatë periudhës së fundit të raportimit 24-orësh, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të territorit të rrethuar dhe të bombarduar.



Në veri, Spitali Kamal Adwan është sulmuar sërish, ndërsa në Gaza qendrore dhe jugore, tendat në ato që supozohej të ishin zona të sigurta u vunë nën zjarr që vranë disa njerëz.



Hamasi thotë se një marrëveshje armëpushimi është e mundur nëse Izraeli ndalon vendosjen e kushteve të reja, ndërsa ministri izraelit i mbrojtjes këmbëngul se vendi i tij “do të kontrollojë sigurinë në Gaza me liri të plotë për të vepruar” pas përfundimit të luftës.

Lajme nga Siria



Izraeli shkatërroi disa shtëpi në Tayr Harfa, al-Jabeen dhe Shiheen në Tyre, Libani jugor, duke shkelur marrëveshjen e armëpushimit me Hezbollahun.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 45,097 palestinezë dhe ka plagosur 107,244 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë, dhe më shumë se 200 u zunë robër.

I dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë, Geir Pedersen, ka bërë thirrje për “zgjedhje të lira dhe të ndershme” dhe ndihmë humanitare për vendin.



Një zëdhënës i ministrisë së jashtme gjermane thotë se takimi i diplomatëve gjermanë me anëtarët e qeverisë së përkohshme siriane “ishte mundësia e parë e mirë për të kontaktuar me HTS”.



Udhëheqësi turk, Recep Tayyip Erdogan, ka folur në telefon me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, thanë zyrtarët në Turkiye.



Kreu i agjencisë së migracionit të OKB-së thotë se udhëheqësit e rinj të Sirisë “e pranojnë se puna që kanë përpara është e madhe dhe se ata kanë nevojë për mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar”.



Shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen thotë se blloku do të intensifikojë “angazhimin e drejtpërdrejtë” me sundimtarët e rinj të Sirisë.