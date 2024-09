Kia me limuzinë luksoze, brenda të cilës nuk mungon pothuajse asgjë

Kia e përditësoi K8 në mes të ciklit të saj të prodhimit dhe, siç është rasti me kompaninë koreane, ndryshimet janë domethënëse, megjithëse teknikisht kjo është vetëm një ndryshim në fytyrë.

Në përputhje me gjuhën më të fundit të dizajnit të Kia-s, kjo limuzinë e stilit të lartë ka fenerët e orientuar vertikalisht, duke i dhënë veturës një pamje futuriste.

Pjesa e përparme është ridizajnuar plotësisht në krahasim me modelin e faceliftit, dhe tani ka një shirit të gjerë LED që krijon një lidhje vizuale midis grupeve të dritës së përparme.

Kia gjithashtu e zhvendosi logon e saj nga parakolpi në pjesën e poshtme të kapakut të motorit. Ndryshimet në pjesën e pasme janë më pak të dukshme, por shumë do të jenë të kënaqur që tubacionet e rreme tani janë një gjë e së kaluarës.

Dritat e pasme me sa duket janë bartur nga versioni i ridizajnuar, ndërsa parakolpi i rivendosur ka një pamje më të pastër.

Në mënyrë të pazakontë për një facelift, mbingarkesat e përparme dhe të pasme janë tani pak më të gjata se më parë pas rindërtimit të parakolpit.

Ndryshime të rëndësishme ka edhe në brendësi të automjetit. Kontrollet e përditësuara të “klimës” tani janë të vendosura poshtë shfryrjeve qendrore.

Kia ka shtuar më shumë materiale me prekje të butë dhe një shirit LED të dritës së ambientit që ndan instrument tabelën.

Kur bëhet fjalë për sigurinë, të gjitha versionet kanë 10 airbag si pajisje standarde. Fenerët kanë një rreze të gjatë të rregullueshme që zvogëlohet pjesërisht automatikisht kur është e nevojshme, në mënyrë që të mos shqetësojë drejtuesit që vijnë.

K8 i ridizajnuar ofrohet në Kore që nga dita e parë me lëvizje opsionale me të gjitha rrotat. Fuqia sigurohet nga një motor me katër cilindra 2.5 litra benzinë ​​me 195 kuaj-fuqi për modelin bazë.

Për ata që kanë nevojë për më shumë fuqi, ekziston një V6 më i madh 3.5 litra me 296 kuaj-fuqi. Vetëm ky version mund të porositet me tërheqje me 4 rrota.

Përndryshe, klientët mund të zgjedhin variantin 3.5 LPI, i cili gjithashtu mund të përdorë gaz të lëngshëm të naftës si lëndë djegëse. Kjo veturë ka 237 kuaj-fuqi.

Kur bëhet fjalë për çmimin, kjo veturë e cila është e krahasueshme në përmasa me BMW Seria 5 fillon në Kore me 27,300 dollarë, që duket më se e arsyeshme. Edhe versioni më i mirë shitet për atë që duket të jetë 37,800 dollarë. /Telegrafi/