Kia Telluride 2027, imazhet e hershme zyrtare që tregojnë si do të duket

Për një automjet që ka ekzistuar që nga viti 2019, normalisht do të prisnit që shitjet të ngadalësoheshin ndërsa modeli plaket.
Megjithatë, Telluride kundërshton këtë trend. Dërgesat në Shtetet e Bashkuara kanë qenë në rritje për disa vite rresht, transmeton Telegrafi.
Kia shiti 115,504 njësi në vitin 2024, dhe ka një shans të mirë që ky vit të jetë edhe më mirë. Deri në shtator, SUV-i me benzinë me madhësi të plotë është rritur me 13 përqind.
Edhe pse është ende duke ecur mirë, një brez i dytë është i pashmangshëm. Përfundimet do të bëhen më 20 nëntor në Panairin e Automobilave në Los Angeles 2025.
Edhe pse modeli që po largohet mbetet në shitje si një model 2025MY, pasardhësi i tij nuk do të arrijë në sallonet e ekspozitave deri në vitin e modelit 2027.
Kjo sugjeron se do të duhet pak kohë para se Telluride i gjeneratës së ardhshme të fillojë të mbërrijë në shitësit në të gjithë SHBA-në.
Përpara debutimit të tij, Kia ka publikuar disa imazhe paralajmëruese. Ndërsa Telluride fshihet në hije, disa detaje janë të dukshme.
Është në mënyrë të parashikueshme katrore dhe përvetëson gjuhën më të fundit të dizajnit të kompanisë, duke shfaqur një interpretim të përditësuar të dritave vertikale.
Pjesa e përparme jep ndjesi EV9, por ruan një grilë funksionale për të ftohur motorin.
Nën kapakun e motorit, prisni të njëjtat motorë si modeli i tij simotër, Palisade. SUV-i me tre palë ulëse i Hyundai përdor një motor të ri V-6 3.5 litra me aspiratë natyrale që prodhon 287 kuaj-fuqi.
Si alternativë, një konfigurim hibrid çiftëzon një motor me katër cilindra 2.5 litra me turbo me dy motorë elektrikë për një total prej 329 kuaj-fuqi. Të dy konfigurimet janë të disponueshme me dy ose katër rrota aktive.
Mos u habitni nëse Telluride i ri rritet pak krahasuar me paraardhësin e tij. Hyundai e ka zgjatur Palisade me 2.5 inç, me bazën e rrotave të zgjatur me 2.7 inç.
Gjatësia e shtuar përmirëson hapësirën në rreshtin e tretë, dhe versioni i Kia-s ka të ngjarë të ndjekë të njëjtën linjë.
Palisade është gjithashtu pak më i gjerë dhe më i gjatë se më parë, gjë që është një arsye tjetër për të pritur një rritje të ngjashme nga Telluride.
Sa i përket çmimeve, Hyundai Palisade bazë 2026 fillon nga 41,035 dollarë, ndërsa Telluride që po largohet fillon nga 37,885 dollarë.
Pritet që gjenerata e ardhshme e SUV-it kryesor me motor me djegie të Kia-s ta ngushtojë këtë boshllëk.