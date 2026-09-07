Kim Jong-Un me marinë bërthamore teksa Koreja e Veriut zgjeron ambiciet ushtarake

Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-Un, ka deklaruar se vendi synon ta shndërrojë marinën e tij në një forcë të armatosur me armë bërthamore, njoftuan mediat shtetërore.
Kim tha se marina duhet të jetë në gjendje të përdorë në mënyrë efektive sisteme të ndryshme luftarake bërthamore në rast të një lufte të vërtetë.
Deklaratat u bënë gjatë ceremonisë së vënies në shërbim të anijes luftarake Kang Kon në qytetin portual Wonsan. Anija ishte dëmtuar dhe ishte përmbysur pjesërisht gjatë nisjes në maj të vitit 2025.
Kim tha se destrojeri i gjeneratës së re duhet të jetë në gjendje t’u japë “një goditje vdekjeprurëse hakmarrëse” armiqve, si pjesë e sistemit të kundërpërgjigjes bërthamore të shtetit.
Deklaratat e tij vijnë ndërsa Japonia, Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur stërvitje të përbashkëta detare, të krijuara në vitin 2023 për të frenuar kërcënimet raketore dhe bërthamore të Phenianit.
Sipas ekspertit Lim Eul-chul nga Universiteti Kyungnam, referenca e Kim Jong-un për një “marinë të armatosur me armë bërthamore” mund të nënkuptojë përdorimin e anijeve si platforma për lëshimin e raketave taktike të afta për të mbajtur koka bërthamore.
Në fotografitë e publikuara nga autoritetet koreano-veriore, Kim shfaqet i shoqëruar nga vajza e tij, Ju Ae, e cila raportohet se është përcaktuar si pasardhësja e tij. /mesazhi