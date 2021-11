Kina akuzon BE-në se po kërcënon tregtinë globale

Pekini ka akuzuar BE-në se po rrezikon dëmtimin e zinxhirëve të furnizimit botëror duke nxjerrë pengesa rregullatore dhe tregtare për kompanitë e huaja, si dhe paralajmëron se praktikat “diskriminuese” mund të shtyjnë rimëkëmbjen në mbarë botën nga pandemia e koronavirusit.

Ambasadori i gjuhës kineze në BE deklaroi se përpjekjet e tarifave europiane për të ashpërsuar paketën e saj tregtare, u panë nga disa kompani si paralajmërim për “masa shtesë të brendshme dhe të njëanshme” dhe për krijimin e “pengesave të reja tregtare”.

“Sulmet e ndërmarra nga BE-ja mund të kenë gjithashtu penalitete ndërkombëtare dhe këto sulme mund të krijonin tension shtesë për zinxhirin e furnizimit dhe të tregtisë në mbarë botën”, tha Zhang Ming në një intervistë me instancat monetare.

Ambasadori sulmoi gjithashtu një marrëveshje të fundit BE-SHBA për tarifat e çelikut dhe të aluminit, e cila synon të kufizojë importet nga prodhuesit me intensitet të lartë të karbonit, së bashku me Kinën, duke thënë se kjo mund të “përkeqësojë tensionin” në furnizimet industriale dhe të përkeqësojë presionet e inflacionit.

BE-ja është e angazhuar në një proces që disa shtete anëtare argumentojnë se është një përpjekje e zgjatur dhe e vonuar për të forcuar pavarësinë e saj financiare dhe për t’iu përgjigjur praktikave të padrejta të tregtisë dhe të financimit, të udhëhequra nga Pekini, të cilat të kujtojnë terapinë preferenciale ndaj ndërmarrjeve shtetërore dhe transferimet e detyruara të njohurive. Mes instrumenteve të shumta të BE-së janë edhe: një instrument kundër subvencioneve, mbrojtje të përforcuara tregtare dhe një mekanizëm i propozuar i kujdesit të duhur (due dilligence), i orientuar drejt zbulimit të abuzimeve në punë dhe atyre mjedisore në zinxhirët e furnizimit.

BE-ja gjithashtu në shtator inauguroi një këshill krejt të ri, atë të Tregtisë dhe Teknologjisë, në një përpjekje për të thelluar bashkëpunimin me SHBA-në në sektorët kryesorë, një reminishencë e gjysmëpërçuesve dhe “know-how”-t pa përvojë.

Zhang deklaroi se nisma aktuale e BE-së për autonomi strategjike ishte “në përputhje” me pozitën e unionit si një energji botërore dhe deklaroi se Pekini e mbështeti nismën. Sidoqoftë, ndërmarrjet e huaja argumentojnë se shumë prej politikave të sigurimit të BE-së mund të kenë efekte anësore të padëshiruara, tha ai. “Ata nuk mund të ndihmojnë me qëndrueshmërinë e furnizimit dhe zinxhirit industrial global pas pandemisë, në mbështetje të rimëkëmbjes masive financiare botërore,” shtoi ai.

Ai nxit BE-në që t’i qëndrojë udhëzimeve të Grupit Botëror të Tregtisë, duke pretenduar se masat e njëanshme do të shtrembëronin financimet në Europë dhe do të rrisnin kostot. “Sulme të tilla devijojnë nga objektivat unike të politikave tregtare dhe të sigurimit financiar dhe janë gjithashtu një shtrembërim i ideve të tregut,” tha Zhang.

Brenda këndvështrimit të disa kompanive, ai deklaroi, “ka pasur një sasi në rritje të instrumenteve të përshtatura, të fokusuara ndaj vendeve të ndryshme ndërkombëtare dhe sipërmarrjeve të tyre. Këto instrumente janë diskriminuese dhe janë gjithashtu një shkelje e parimeve të barazisë dhe drejtësisë së tregut.”

BE-ja ka qenë e ndarë në qasjen se me sa shumë përpjekje duhet të vazhdojë të shtyjë sërish në përplasje me manekinin agresiv komunist të kapitalizmit shtetëror të gjuhës kineze, sepse ajo kërkon të vendoset mes SHBA-së dhe Kinës.

Pas përfundimit të një marrëveshjeje investimi dhjetorin e kaluar, Brukseli e ngriu atë këtë vit pasi Pekini vendosi sanksione ndaj një numri anëtarësh të parlamentit europian, të cilët miratuan sanksionet e BE-së në përgjigje të “terapisë” së ujgurëve myslimanë në Xinjiang.

Zhang tha se Kina ishte në gjendje të zbatonte marrëveshjen e financimit, duke akuzuar Europën se ishte pengesa për ratifikimin e saj. BE nuk duhet të lejojë që “manipulimi politik” të bëhet në mënyrën më të mirë, tha ai. “Ne jemi në gjendje të bashkëpunojmë me miqtë nga aspekti europian për të zbuluar qasje të arritshme për të arritur ratifikimin e marrëveshjes.”

NATO ka forcuar gjithashtu retorikën e saj ndaj Kinës në muajt e fundit, duke e përshkruar atë vend si një “problem sistemik”. Sekretari i përgjithshëm i saj, Jens Stoltenberg, ka deklaruar se përgjigjja ndaj kërcënimeve të sigurisë nga Kina mund të jetë një pjesë thelbësore e qasjes së ardhshme të aleancës perëndimore.

Zhang tha se Kina shpresonte që NATO “mund të qëndronte brenda zonave të saj konvencionale të veçorive dhe parametrave gjeografikë”, duke shtuar: “Mos e kaloni kufirin me Kinën si justifikim”.

Ajo që grupi mbarëbotëror duhet të ketë frikë, vazhdoi ai, është pakti i mbrojtjes Aukus midis SHBA-së, Australisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. “Ai ka potencialin për të theksuar rreziqet e përhapjes bërthamore dhe ndoshta do të rezultojë në një garë armatimi krejt të re,” tha ai. “Nuk është gjë e mirë për paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar e rajonal.”

I pyetur në lidhje me analizat amerikane që tregojnë se Kina po kërkon të katërfishojë arsenalin e saj bërthamor, Zhang vuri në dukje sasinë masive të grumbullit të rezervave amerikane, duke thënë se ishte 20 herë më i madh. Ai hodhi poshtë gjithashtu raportet e vlerësimeve në gjuhën kineze të një arme hipersonike me aftësi bërthamore, duke thënë se vlerësimet kishin qenë për të konfirmuar anijen kozmike të ripërdorshme. “Ne nuk do të derdhim asete në një garë armatimi të kotë,” tha ai. /monitor