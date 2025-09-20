Kina dhe Rusia zotohen të forcojnë bashkëpunimin midis organeve të legjislaturës

Kina dhe Rusia janë zotuar të forcojnë bashkëpunimin midis organeve të tyre legjislative gjatë bisedimeve në Moskë, transmeton Anadolu.

Siç raportoi agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua, takimi midis nënkryetarit të Kongresit Popullor Kombëtar, Peng Qinghua dhe kryetarit të Dumës Shtetërore Ruse, Vyacheslav Volodin, u zhvillua dje.

Bisedimet përkuan me seancën e katërt të grupit të përbashkët të punës së komitetit Kinë-Rusi për bashkëpunim parlamentar, të cilin Peng e bashkë-kryesoi me zv/kryetarin e Dumës Ruse, Alexander Babakov.

Peng tha se marrëdhëniet kineze-ruse janë “në nivelin e tyre më të mirë në histori”, duke theksuar gatishmërinë e Pekinit për të punuar me Moskën për të shfrytëzuar rolin e platformës së grupit të përbashkët dhe për të avancuar lidhjet dypalëshe.

Gjatë udhëtimit të tij në Rusi, i cili zgjati nga e marta deri të shtunën, Peng gjithashtu u takua me kreun e Republikës Ruse të Tatarstanit, Rustam Minnikhanov dhe kryetarin e Këshillit Shtetëror të Tatarstanit, Farid Mukhametshin.

