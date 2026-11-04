Kina diskuton mundësinë e një takimi mes presidentëve Xi, Putin dhe Trump

Pekini tha se është në komunikim me palët përkatëse lidhur me një samit të mundshëm trepalësh mes liderëve të Kinës, Rusisë dhe SHBA-së më vonë gjatë këtij muaji, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
“Kina po mban komunikim me palët përkatëse lidhur me një takim të krerëve të shteteve të Kinës, Rusisë dhe SHBA-së”, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning.
Ajo po i përgjigjej një raportimi të “Financial Times”, sipas të cilit zyrtarët e të tri vendeve po koordinojnë përgatitjet për një takim të tillë në margjinat e samitit të planifikuar të liderëve të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), i cili do të mbahet më 18-19 nëntor në Shenzhen, në juglindje të Kinës, raportoi e përditshmja me seli në Pekin “Global Times”.
Presidenti kinez Xi Jinping do të presë liderët dhe përfaqësuesit e 21 ekonomive anëtare të APEC-ut, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin amerikan Donald Trump. “Puna për organizimin e një takimi të tillë është duke vazhduar”, i tha të përditshmes britanike zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
“Një person i njohur me bisedimet tha se Uashingtoni dhe Moska po i bënin presion Kinës që të pajtohej me mbajtjen e një takimi të tillë”, raportoi gazeta të martën.