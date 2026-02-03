Kina ka ndaluar dorezat e fshehura të dyerve në automjetet elektrike (EV), duke u bërë vendi i parë që ndalon përdorimin e dizajneve kontraverse që u bënë të njohura nga Tesla e multimiliarderit Elon Musk.
Kjo vjen ndërsa automjetet elektrike po përballen me shqyrtim nga mbikëqyrësit e sigurisë në të gjithë botën pas një numri incidentesh vdekjeprurëse, duke përfshirë dy aksidente fatale në Kinë që përfshinin automjete elektrike Xiaomi, në të cilat dyshohet se “ndërprerjet e energjisë” kanë penguar hapjen e dyerve.
Sipas rregulloreve të reja, makinat do të lejohen të shiten vetëm nëse kanë një lëshim mekanik si në pjesën e brendshme ashtu edhe në atë të jashtme të dyerve të tyre, sipas mediave shtetërore.
Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027.
Makinat që tashmë janë miratuar nga autoritetet dhe janë në fazat e fundit të hyrjes në tregun kinez do të kenë edhe dy vjet për të përditësuar dizajnet e tyre.
Dorezat e fshehura përdoren gjerësisht në tregun e automjeteve me energji të re (NEV) në Kinë.
Edhe pse masat do të zbatohen vetëm për modelet e shitura në tregun kinez, prania e madhe e vendit në industrinë globale të makinave do të thotë se ky veprim ka të ngjarë të ketë një ndikim në të gjithë botën.