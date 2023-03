Kina vendos objektivin e rritjes ekonomike prej 5% me hapjen e parlamentit

Kongresi Kombëtar Popullor i Kinës (NPC) ka nisur seancën e tij vjetore parlamentare, duke shpallur objektiv modest për rritjen ekonomike në rreth 5 për qind.

Sesioni, i cili filloi në Pekin të dielën, do t’i japë presidentit Xi Jinping një mandat të tretë në detyrë dhe do të zbatojë ndryshimin më të madh të qeverisë në një dekadë.

Kryeministri në largim Li Keqiang hapi takimin duke lexuar një raport pune që thoshte se ishte thelbësore t’i jepej përparësi stabilitetit ekonomik dhe të vendosej një objektiv për rritjen ekonomike në “rreth 5 për qind”, një nga më të ulëtat e vendit në dekada.

Raporti njoftoi gjithashtu një objektiv për të krijuar rreth 12 milionë vende pune urbane këtë vit, nga shifra e vitit të kaluar prej të paktën 11 milionë.

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) i Kinës u rrit me vetëm 3 për qind vitin e kaluar, një nga shfaqjet e tij më të këqija në dekada, i ndrydhur nga tre vjet kufizime të COVID-19, kriza në sektorin e saj të madh të pronave, një goditje ndaj ndërmarrjeve private dhe dobësimi i kërkesës për eksportet kineze.

Globalisht, Kina përballet me pengesa të shumta, duke përfshirë përkeqësimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, të cilat po përpiqen të bllokojnë aksesin e saj në teknologjitë më të avancuara, dhe lidhjet e tensionuara me Evropën Perëndimore partner tregtar vendimtar, lidhur me mbështetjen diplomatike të Pekinit për Rusinë në luftën e saj në Ukrainë. /mesazhi